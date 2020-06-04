Известная украинская танцовщица и хореограф, победительница проекта "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева недавно призналась, что ждёт второго ребенка. Знаменитость даже рассекретила, какое имя они с мужем придумали для ребенка.

Илона Гвоздева находится на пятом месяце беременности. Заметно, что танцовщица очень счастлива и делится со своими поклонниками новостями о своем самочувствии. Победительница проекта "Танцы со звездами 2018" отмечает, что они с мужем еще не знают пола своего ребенка, но варианты для мальчика и девочки они уже придумали, информирует "КП в Украине".

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Как назовет ребенка Илона Гвоздева

Известно, что о беременности супруги узнали тогда, когда вернулись с отдыха в Доминикане, поэтому имена придумали соответствующие.

Мы с мужем обсуждали, как назовем ребенка. Поскольку эта прекрасная ситуация произошла в Доминикане, то решили, что если родится мальчик, то назовем – Доминик, если девочка – Доминика. Еще мужу нравится имя Гайана, мне оно не сильно импонирует. Думаю, что мы найдем компромисс,

– рассказала хореографиня.

Супруги уже воспитывают дочь Валерию, которой скоро исполнится 5 лет, впрочем мечтают о появлении мальчика в семье. По словам Илоны, для них самое важное, чтобы ребенок был счастливым и здоровым.



Семья Илоны Гвоздевой / Фото с Instagram

Как танцовщица узнала о беременности

Танцовщица в интервью также поделилась интимным моментом о том, как узнала о своей беременности.

"Настойчиво две недели подряд почти через день делала тесты, поскольку все мое нутро и материнское чутье подсказывало, что жизнь во мне уже зародилась. Но подтверждение тому не получала. И когда не выдержала и на третьей неделе пошла к гинекологу, получила ответ: "Да, вы беременна", – рассказала Гвоздева.

Сейчас танцовщица продолжает танцевать и тренироваться. Ее активность немного уменьшилась, но Илона говорит, что при первой беременности она танцевала до 9 месяца беременности. Хореограф отметила, что все сейчас зависит от физического состояния, но танцевать ей не запретит никто, ведь танцы очень полезны. Они положительно влияют на нервную систему и психологическое состояние.



Илона Гвоздева на отдыхе в Доминикане / Фото с Instagram