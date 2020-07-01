Хрупкая танцовщица и победительница проекта "Танцы со звездами" ожидает рождения второго ребенка. Сейчас Илона Гвоздева находится на втором триместре беременности, который сказался отсутствием легкости из-за набранных килограмм.

Танцовщица и хореограф во время первой беременности занималась на паркете и тренировалась даже на 9 месяце. Похоже, звезда не планирует изменять любимому делу и танцевать до самых родов. Однако привычные движения даются Илоне Гвоздевой уже не так легко, ведь на втором триместре она уже набрала 10 килограммов, что раскрыла в инстаграм-профиле.

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Сейчас миниатюрная красавица на сносях весит 65 килограммов и называет себя бегемотиком. Стоит отметить, что ее первая беременность также сопровождалась такими суждениями, несмотря на милый вид с округлым животом.

Несмотря на привычный активный ритм жизни, который продолжает будущая мамочка, вечером у нее "гудят" и отекают ноги, а на смену погоды организм реагирует головной болью. В общем, беременность она переносит легко – без токсикоза, внезапных изменений настроения и истерик мужу.

Откровенное сообщение танцовщица дополнила нежным кадром с изысканной съемки. Она позировала в легком шелковом платье нюдового цвета с воздушным шлейфом и пикантным разрезом до бедер. Несмотря на то, что наряд не облегал ее тело, немалый животик Илона все же засветила в кадре.

Участница и победительница проекта "Танцы со звездами" также призналась, что мечтает о летнем отдыхе, однако отправиться на море не рискует. Она придерживается карантинных норм и остерегается пляжей и отелей.