"Ангел" Victoria's Secret, нидерландская модель Роми Стрейд беременна первенцем. Звезда устроила небольшое шоу для своих друзей и рассекретила пол будущего ребенка. Они с мужем ожидают появления девочки.

Радостной новостью 24-летняя знаменитость поделилась на личной странице в инстаграме. Роми распространила в сети фото и видео счастливого момента.

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Роми Стрейд станет мамой дочери

"Ангел" Victoria's Secret решила оригинальным способом сообщить друзьям и поклонникам пол малыша. Вместе с мужем Лауренсом ван Леейвеном она устроила небольшое шоу на природе, во время которого выпустили розовый пар из специального устройства. Таким образом влюбленные сообщили, что совсем скоро станут родителями дочери.

Мы не можем дождаться встречи с нашей маленькой девочкой,

– написала в публикации Роми.

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После объявления пола первенца, Роми нежно обняла и поцеловала своего мужа. Пара была очень счастлива, ведь они долго ждали этого момента.

Что известно о личной жизни и беременности Роми Стрейд?

Роми Стрейд и Лауренс ван Леейвен поженились в 2018 году после 8 лет отношений. Их история любви началась еще в школе, поэтому они давно мечтали о появлении общего ребенка. Однако два года назад врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников, который может быть причиной бесплодия. Тогда Стрейд жаловалась на отсутствие менструаций в течение семи лет и боли в животе. При обследовании медики обнаружили на яичниках модели много кист и тогда предупредили, что вряд ли она когда-нибудь станет мамой.

С тех пор она бережно относились к своему здоровью, уменьшила нагрузку, избегала стрессовых ситуаций и проходила курс лечения. Модель делала все ради того, чтобы у них с Лауренсом родился ребенок. И вот, в 24 года она впервые почувствует, что такое материнство!