Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко готовится к своим первым родам, поэтому пытается всему миру показать результаты изменения своей фигуры.

31-летняя девушка из Коломыи, что на Ивано-Франковщине, показала изменения в своей фигуре на фотографии в инстаграме. Там девушка удобно умостилась на полу гардеробной, где надела только белое нижнее белье.

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Стоит добавить, что во время беременности Олеся выглядит просто отлично, а на ее теле не видно лишних килограммов, от которых бы ей пришлось избавляться после родов. Этому способствуют ежедневные тренировки, которых часто придерживаются модели во время беременности. Она трижды в неделю занимается спортом, однако избегает прыжков и упражнений на пресс.

Звезда находится в Майами, где живет с любимым и будет рожать своего первенца. Какой пол у ребенка – неизвестно. Будущего малыша Олеся Стефанко родит от белорусского предпринимателя Сергея Алисеенко, с которым поженилась в 2016 году после двух лет отношений.