Нидерландская модель и одна из "ангелов" Victoria's Secret беременна первенцем. 24-летняя Роми Стрейд показала фигуру в пикантном кружевном боди и призналась, как вырос ее будущий ребенок. По словам звезды, сейчас кроха размером с авокадо.

Откровенным фото модель поделилась в инстаграм-профиле. Лишь в конце мая Роми Стрейд объявила о своей первой беременности после длительной борьбы с бесплодием, а сейчас смело щеголяет округлым животиком в пикантных нарядах, которые подчеркивают изменения ее тела.

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Так, знаменитость позировала вблизи своего дома. На ней кружевное боди нежно-розового цвета, которое подчеркивает пышную грудь. Роми Стрейд выбрала светлые джинсы из старого гардероба, которые, очевидно, маловаты из-за изменения фигуры, поэтому она оставила их расстегнутыми. Звезда также накинула длинный кардиган молочного цвета, а руку положила на живот, акцентируя на беременности.

24-летняя Роми Стрейд пока не рассекречивает срок беременности. Однако модель призналась, что малышка внутри нее уже размером с авокадо. К слову, именно этот фрукт ее любимый. Таких размеров ребенок достигает на 16 неделе беременности, поэтому можно предположить, что звезда вынашивает малыша около четырех месяцев, а мамой станет уже в конце осени.

Напомним, что отцом ребенка стал Лауренс ван Леейвен, за которого Роми Стрейд вышла замуж в 2018 году после 8 лет отношений. Пара вместе еще со школы, поэтому о появлении общего ребенка влюбленные мечтают давно.