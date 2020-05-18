Беременная Сиара устроила фотосессию в бикини: горячие фото

Среди американских знаменитостей, находящихся на последних месяцах беременности, становятся популярными обнаженные фотосессии. Эшли Грэм, Дженна Деван, Искра Лоуренс уже похвастались жаркими снимками перед родами. Теперь же к ним присоединилась беременная певица Сиара.

На официальной инстаграм-странице Сиара опубликовала серию соблазнительных снимков в бикини. Сексуальную фотосессию артистка устроила во дворе своего роскошного дома в Калифорнии. Будущая мамочка вышла позагорать в черном бикини, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.

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Беременная Сиара в черном бикини / Insagram / @ciara

Немало поклонников артистки отметили, что беременность не повлияла на сексуальность Сиары. Даже с большим круглым животом она выглядит непревзойденно.



Певица Сиара устроила горячую фотосессию / Insagram / @ciara



Беременная Сиара позагорала в купальнике / Insagram / @ciara

Что известно о третьей беременности Сиары

О третьей беременности певица Сиара и футболист Рассел Уилсон объявили в конце января 2020 года. Тогда пара опубликовала фото артистки, снятое на холме. Звезда красовалась в ярком купальнике, не скрывая свой округлившийся живот.



Сиара объявила о беременности еще в январе / Insagram / @ciara

Известно, что супруги ожидают появления мальчика. Сиара, которая вышла замуж за Рассела Уилсона в 2016 году, воспитывает с ним 3-летнюю дочь Сиенну и 5-летнего сына от предыдущего брака.