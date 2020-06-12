Популярная певица Светлана Тарабарова наслаждается отдыхом. Вместе с мужем и сыном она отправилась в один из украинских городов, который пока не рассекречивает.

Артистка опубликовала на личной странице в инстаграме фото и видео из путешествия. На кадрах она позирует вместе с маленьким сыном Иваном.

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Светлана Тарабарова в путешествии

Исполнительница решила отдохнуть от повседневной суеты и отправилась в путешествие. Поскольку границы еще закрыты, то она изучает живописные уголки родины.

Светлана изображена в белой футболке и брюках. Волосы собрала в хвост. Среди аксессуаров выбрала солнцезащитные очки и минималистичные серьги. На лице сделала легкий макияж. В руках знаменитость держит сына.

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В заметке артистка призналась, что очень любит путешествовать, особенно по Украине. Она показала удивительные моменты, где изображена на катере. Звезда призвала поклонников посетить места, которые их вдохновляют, и показать их друг другу.