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Беременная Светлана Тарабарова показала, как готовится ко Дню вышиванки: волшебное фото

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Светлана Тарабарова беременна
Светлана Тарабарова беременна / Instagram / @tarabarova

Известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова готовится ко Дню вышиванки, который вся страна будет праздновать уже завтра, 21 мая. Звезда поделилась волшебным фото, где появилась в национальной одежде.

Вчера, 19 мая, Светлана Тарабарова рассекретила свое особое состояние. Она ожидает рождения второго ребенка. Теперь артистка не скрывает это и смело публикует фотографии, где показывает округлившийся животик. На ее личной странице в инстаграме появилось очередное яркое фото.

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Светлана много внимания в своем творчестве уделяет теме Украины. Она обращается в своих песнях к защитникам, которые защищают границы. Поддерживает родной народ в непростое время. Также Тарабарова и ее семья уважают украинские традиции на праздники.

Вышиванка Светланы Тарабаровой

Накануне Дня вышиванки знаменитость похвасталась фотографией в национальной одежде. Она позировала перед камерой в вышитом платье белого цвета и с черными рукавами, на которых видим орнамент в оранжево-голубых цветах. Волосы артистка уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

Для меня вышиванка – не просто платье. Это оберег,
– написала в заметке певица.

Світлана Тарабарова
Беременная Светлана Тарабарова в вышиванке / Instagram / @tarabarova

Что известно о второй беременности Светланы Тарабаровой?

Светлана Тарабарова и ее муж и продюсер Алексей Бондарь ожидают появления второго ребенка. Об этом исполнительница рассказала, опубликовав чувственные фотографии на инстаграм-странице. Она пыталась скрыть свое особое состояние от посторонних глаз и стоит отметить, что ей это удалось. И вчера, 19 мая, исполнительница решила поделиться с поклонниками невероятно радостной новостью.

Впервые звезда стала мамой 9 сентября 2018 года. Тогда у супругов Светланы и Алексея родился сын Иван.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle День вышиванки Светлана Тарабарова Стиль и мода LifeStyle
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