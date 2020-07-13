Популярная украинская певица Светлана Тарабарова находится на последних месяцах беременности. Пока звезда ждет появления второго ребенка, она делится с поклонниками милыми роликами, на которых показывает своего первенца Ивана.

На днях на личной инстаграм-странице артистки появился трогательный ролик. Она показала, как ее маленький сын Иван помогает в уборке. Звезда отметила, что у нее растет помощник.

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В заметке исполнительница написала, что поклонники давно просили ее сделать специальную рубрику, в которой будет рассказывать об Иване и показывать его. Светлана прислушалась к просьбам и уже обнародовала первое видео.

Звездная мама отметила, что она с детства приучает сына быть сознательным, помогать родителям, убирать. Особенно, когда он сам что-то разлил или насорил. Она призналась, пока все получается и надеется, что так будет и дальше.

Тарабарова спросила подписчиков, разрешают ли они своим детям быть самостоятельными. Она считает, что это очень важно. Не нужно бояться, даже если они сделают что-то не так. Это все их личный опыт, который и является собственным сокровищем.