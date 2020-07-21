Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая находится на последних месяцах второй беременности, поделилась с поклонниками яркими фотографиями. Она показала, как сажает деревья в собственном саду.

Знаменитость вместе с мужем Алексеем недавно приобрели дом. Теперь пара обустраивает его и двор, чтобы совсем скоро наслаждаться совместным времяпрепровождением в собственном доме. На личной странице артистки в инстаграме появилась серия красивых снимков, где она показала, как сажает деревья в саду.

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Во время этого процесса на лице Светланы сияет улыбка. После многих лет жизни в арендованных квартирах и домах, она мечтала о собственном жилье. Наконец ее мечта осуществилась. Теперь исполнительница с удовольствием обустраивает дом так, как ей нравится. Не забывает и о дворе. В частности, Тарабарова решила посадить деревья.

Дети, дом и деревья – растут одновременно. И это все о нашей семье прямо сейчас,

– написала в публикации певица.

Исполнительница отметила, что на ее глазах рождается собственный небольшой сад. Там будут расти и фруктовые деревья, и елка, и маленькие дубы, липы, клен и куст крыжовника. Светлана Тарабарова невероятно счастлива и сама присоединилась к процессу воплощения мечты в реальность.

Звезда призналась, что радуется, потому что может делиться всеми деталями и яркими моментами с поклонниками. На днях опубликовала первую серию снимков. Она предстала перед камерой в белой футболке и черных брюках. Соединила наряд со стильными черными босоножками. Волосы она собрала в хвост, а на лице не наносила косметику и похвасталась натуральной красотой. В руке Тарабарова держала рабочий инструмент – лопату.

Посмотрите на фото, на которых знаменитость работает над обустройством сада.

Светлана Тарабарова сажает дерево / Instagram / @tarabarova

Светлана Тарабарова в своем саду / Instagram / @tarabarova

Беременная Светлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Счастливая Светлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova