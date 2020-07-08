Украинская певица Светлана Тарабарова находится в ожидании второго ребенка. И, по примеру своих голливудских коллег, звезда не отказалась от пикантной съемки во время беременности.

Семейное фото Светланы Тарабаровой

Снимком артистка поделилась на инстаграм-странице и сразу же взбудоражила сеть. Перед камерой беременная Светлана Тарабарова предстала топлес и в летних брюках. Грудь певица прикрыла руками.

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Однако фотография все же очаровала поклонников Светланы Тарабаровой, ведь это было милое семейное фото. На черно-белом кадре было видно, как муж знаменитой украинки стал на колени перед ней, держа на шее их сына Ивана. Алексей Бондарь нежно поцеловал жену в живот, что тронуло всех пользователей сети.

Интересно, что фотография появилась в блоге Светланы Тарабаровой не случайно. 9 июля в Украине отмечают День семьи, поэтому артистка таким снимком поздравила всех с праздником.

Светлана Тарабарова позировала топлес на последних месяцах беременности / Фото Instagram / @tarabarova

Что известно о втором ребенке Тарабаровой

Об ожидании второго ребенка Светлана Тарабарова рассказала поклонникам 19 мая. Тогда артистка опубликовала в сети фото с округлым животом и призвала всех подписчиц, которые тоже беременные, наслаждаться этим временем и помнить, что они – самые красивые.

Пол второго ребенка супруги пока не рассекречивает. Однако известно, что отпрыск Светланы Тарабаровой и Алексея Бондаря начнет жизнь в новом их доме. Пара приобрела особняк на Киевщине и уже начала обустраивать его.

Светлана Тарабаров с мужем приобрели дом / Фото Instagram / @tarabarova