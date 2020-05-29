Популярная украинская певица Светлана Тарабарова недавно рассказала общественности о своей второй беременности. Теперь артистка поделилась списком черт характера, которые больше всего ценит в людях. На первое место исполнительница поставила вежливость.

Светлана Тарабарова часто делится своими мыслями с поклонниками. Она неоднократно общалась с ними в прямых эфирах, а на ее личной странице в инстаграме появилось очередное сообщение, в котором она рассказала, что больше всего ценит в людях и какие качества развивает в себе.

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Идеальных людей не существует, однако каждый из нас старается быть как можно лучшим для тех, кого любит. Необходимо заботиться о том, чтобы мы обладали теми качествами, которые стремимся видеть в других людях. Теми, которые мы уважаем у своих родных и тех, кем восхищаемся. Светлана Тарабарова решила рассекретить те черты человеческого характера, которые вызывают у нее доверие к другим.

Черты характера, которые уважает в людях Светлана Тарабарова: