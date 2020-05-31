Популярная украинская певица Светлана Тарабарова второй раз беременна. Недавно звезда звезда призналась, что у нее была сумасшедшая паника по поводу того, что беременность во время пандемии коронавируса. Теперь она рассекретила, как сообщила мужу пол будущего малыша.

Светлана Тарабарова и ее муж, продюсер Алексей Бондарь воспитывают сына Ивана, которому сейчас полтора года. Но супруги ожидают появления еще одного ребенка. В комментарии Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" артистка рассказала, как готовит сына к рождению братика или сестрички и поделилась другими деталями беременности.

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Вторая беременность Светланы Тарабаровой

Недавно артистка призналась, что снова беременна. Светлана отметила, что вторая беременность дается ей немного тяжелее, чем первая. Также период особенного положения пришелся на пандемию коронавируса в мире. Из-за этого первые две недели карантина ей было очень страшно и она очень переживала за свое здоровье. До роддома на консультации исполнительница не ездила месяц.

Сейчас ситуация уже лучше – все с масками, придерживаются санитарных норм. Но мужа на УЗИ не пускают, только беременную. Действуют жесткие правила,

– рассказала Тарабарова.

По словам звездной мамочки, ее сыночек Иван говорит, что хочет сестренку. Она говорит с ним о том, что скоро у них появится еще один ребенок.

Как Светлана сообщила мужу пол малыша

Исполнительница призналась, что уже знает пол будущего ребенка, однако пока не рассекречивает ее. Поскольку Алексей не мог присутствовать в кабинете УЗИ, то когда Светлана узнала, кто у них будет, сразу позвонила любимому. Она показала экран с помощью видеосвязи и поделилась радостной новостью.

Светлана Тарабарова дала комментарий "Светской жизни": смотрите видео онлайн