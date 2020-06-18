Украинская певица Светлана Тарабарова второй раз в положении. Пока она ждет появления малыша, готовит сыночка Ивана к рождению братика или сестрички. Звезда поделилась трогательным фото с первенцем и попросила совета у поклонников.

Чувственный кадр появился на личной странице Светланы Тарабаровой в инстаграме. Артистка попросила у поклонников, чтобы они поделились опытом, как готовили первенцев к тому, что скоро появится еще один член семьи.

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Фото Светланы Тарабаровой с сыном

Исполнительница обнародовала чувственный черно-белый снимок, на котором позирует вместе с сынишкой. Она изображена в черном бюстгальтере и белой расстегнутой рубашке. Звезда с нежностью смотрит на свой животик. Иван одной рукой дотрагивается до живота мамы, где она носит его братика или сестричку.

Что Тарабарова написала в заметке?

Певица попросила у поклонников совета. Она спросила, как подготовить первенца к появлению братика или сестрички. Она знает, что среди ее подписчиков есть мамы, родители, которые уже имеют такой опыт.

Мне очень нужны ваши советы, лайфхак, как подготовить Ивана с минимальным стрессом. Знаю уже много историй от знакомых, когда у старших детей появляются ревность, начинаются психологические проблемы. Мы бы очень хотели избежать этого, ведь Иван еще такой маленький,

– отметила Светлана.

Она ждет комментариев на эту тему, ведь это очень важно.