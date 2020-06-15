Популярная украинская певица Светлана Тарабарова на карантине много времени уделяет общению с сынишкой. Она показала видео, где рисует вместе с маленьким Иваном.

На личной странице артистки в инстаграме появилось видео, которое умилило сеть. Звезда показала, как развлекает Ивана на карантине.

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Светлана Тарабарова рисует с сыном

Исполнительница уже показывала поклонникам, как с Иваном лепила фигурки из пластилина. Тогда мальчик пытался съесть его. Теперь исполнительница распространила в сети ролик, где вместе с сынишкой рисовала солнышко. Ивану 9 сентября исполнится 2 года и ему так же, как другим детям в таком возрасте, очень нравится узнавать что-то новое.

Сначала, звездная мама нарисовала контуры фигуры простым карандашом. Затем показала сыну, как нужно рисовать. Он брал краску на палец и водил им по листу бумаги. Такое занятие изрядно пришлось Ивану по душе, поэтому после того, как он завершил свой рисунок, решил сделать маме макияж этими же красками.

В конце видео Тарабарова показала, как сын убирает после себя. Она с детства приучает его к чистоте и опрятности.

Лепить, рисовать, даже аппликацией заниматься мы начали достаточно рано, до года, кажется. Ивану нравится, а маме – тем более. Давайте вместе находить позитив в простых вещах и делиться им в социальных сетях,

– обратилась к поклонникам певица.