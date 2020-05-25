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Беременная Светлана Тарабарова умилила сеть фотографиями сына

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Светлана Тарабарова с сыном
Светлана Тарабарова с сыном / Instagram / @tarabarova

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова недавно призналась, что ждёт второго ребенка. А также она решила поделиться трогательными фотографиями своего сыночка Ивана.

Светлана Тарабарова часто делится с поклонниками новостями из жизни. Но о личном говорит редко. На днях артистка решилась рассказать всей стране, что во второй раз в положении. Чувственные фото появились на ее личной странице в инстаграме. А теперь она показала очередные кадры своего сыночка Ивана, который родился в 2018 году.

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Фото сына Светланы Тарабаровой

На аккаунте певицы появилась серия милых фотографий ее сыночка, которые звездная мама сделала во время прогулки в лесу. Мальчик одет в спортивную одежду и стильную джинсовую куртку oversize. В заметке под фото Светлана отметила, что он обожает большие вещи так же, как и она.

Сначала видим маленького Ивана улыбающимся и счастливым, который идет по лесной тропинке. А потом он позирует перед камерой серьезным и заплаканным. Артистка рассказала, что все эти эмоции возникали у него в течение двух минут.

Посмотрите на фотографии маленького Ивана. На кадрах он демонстрирует разное настроение, которое может возникать у каждого человека.

Для просмотра фото листайте справо

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Светлана Тарабарова Звездные дети Звездные родители LifeStyle
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