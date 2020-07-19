Популярная украинская певица Светлана Тарабарова второй раз беременна. Пока звезда ждет появления малыша, делится яркими семейными фотографиями. На днях она распространила в сети фото, на котором запечатлена вместе с мужем Алексеем.

Артистка поделилась романтическим снимком на личной странице в инстаграме. Она с радостью делится почти с 600-тысячной аудиторией поклонников счастливыми моментами из творческой и личной жизни.

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Светлана Тарабарова является одной из самых известных певиц в украинском шоу-бизнесе. Ее песни звучат в каждом уголке страны, их поют даже дети. Исполнительница воспитывает сына Ивана и ожидает появления второй крохи. Не забывает показывать положительные мгновения своим сторонникам, которых ценит и любит.

Светлана Тарабарова с мужем

На снимке, появившемся в профиле Тарабаровой, она позирует вместе с возлюбленным Алексеем. Знаменитость сделала яркое селфи, где они выглядят невероятно счастливыми, а лучики летнего солнца, которые попадают в камеру, добавляют фотографии особой, теплой атмосферы.

Светлана запечатлена в спортивном костюме нежно-розового цвета. Длинные рыжие волосы она уложила ровно, оставив челку спереди. На лице сделала легкий макияж. Алексей рядом с избранницей предстал перед камерой в серой футболке.

Светлана Тарабарова с мужем / Instagram / @tarabarova