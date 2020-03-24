Беременная актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж, – СМИ

Голливудская актриса Мишель Уильямс вышла замуж за режиссера Томаса Кайла. Звездная пара устроила закрытую церемонию в кругу ближайших родственников.

Как сообщает Us Weekly, на днях влюбленных заметили папарацци. Мишель Уильямс и Томас Кайл красовались перед камерами с кольцами, что свидетельствовало об их тайной свадьбе. Когда именно состоялось торжественное событие, пока неизвестно.

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Сделал предложение Томас Кайл сразу после того, как узнал о беременности любимой. Для него этот ребенок будет первенцем, в то время как у Мишель уже есть дочь от легендарного Хита Леджера.



Мишель Уильямс вышла замуж / Page Six

Как известно, после смерти оскароносного актера Мишель Уильямс не решалась заводить другие отношения. Только после 10 лет одиночества она закрутила роман с композитором Филом Эльверумом. Однако их брак не был долгим: уже в 2019-м пара развелась.

С режиссером Томасом Кайлом Мишель познакомилась на съемочной площадке. Они вместе работали над сериалом Fosse/Verdon, который был номинирован на премии "Эмми" и "Золотой глобус". Симпатия стремительно переросла в любовь, потому знаменитости решили поселиться в одном доме. Мишель и Томас не комментируют личную жизнь прессе, однако инсайдеры из их близкого окружения уверяют, что наконец Мишель Уильямс счастлива.

Они очень счастливы и в восторге от того, что вскоре появится ребенок,

– рассказал инсайдер.



Мишель Уильямс и Том Кайл ожидают появление ребенка / REX