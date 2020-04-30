Беременная Alyosha призналась, где будет рожать третьего ребенка

Украинская певица ожидает рождения третьего ребенка. Alyosha раскрыла, что первым о ее беременности узнал старший сын Роман, ведь в то время мужа Тараса Тополи не было рядом. Исполнительница планирует рожать ребенка в одном из роддомов Киева.

Звездная украинская семья уже летом получит статус многодетной и приветствовать третьего отпрыска. Для ТСН.ua Alyosha раскрыла подробности своей беременности и в очередной раз подчеркнула, что как муж, так и младшие дети очень рады предстоящему пополнению.

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Певица призналась, что планирует рожать в Киеве. На это решение звезды никоим образом не повлияли пандемия коронавируса и закрытие границ. Она стремится как можно быстрее почувствовать поддержку близких. Звезда не стала раскрывать, какой роддом столицы она выбрала.

Это не потому, что карантин, закрыты границы. Просто хочется скорее вернуться домой к детям и родным,

– объяснила Alyosha.

Кроме того, исполнительница рассекретила, кто из семьи первым узнал о ее беременности. Как выяснилось, первым стал не муж, а старший 7-летний сын Роман. "В день, когда я узнала, что беременна, Тарас был в разъездах по делам. Поэтому первым сообщила Роману", – рассказала Alyosha. Она заранее спросила отпрыска, как он отнесется к появлению младшего ребенка, а тот ответил, что будет рад и готов со всем помогать. Зато любимого звезда осчастливила уже вечером и подошла к этому значительно лаконичнее: "Ждем третьего".

Напомним, ранее певица призналась, что ее муж хотел двойню. Alyosha подчеркнула, что узнала о третьей беременности в то время, когда ее музыкальная карьера была переполнена перелетами, концертами и съемками. Поэтому будущая многодетная мама не скрывала: радовалась тому, что во время насыщенного графика ей суждено вынашивать только одного ребенка.