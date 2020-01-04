Беременная Бар Рафаэли снялась в яркой фотосессии в воде

Израильская супермодель и ведущая международного песенного конкурса Евровидение-2019 Бар Рафаэли уже совсем скоро станет мамой в третий раз! С момента уведомления о будущем пополнении прошло восемь месяцев, а модель до сих пор продолжает сниматься в фотосессиях на последних неделях беременности.

На своей странице в инстаграме 34-летняя израильская супермодель опубликовала серию фотографий, на которых она появилась в сплошном купальнике шоколадного оттенка в воде.

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Автором роскошных кадров стал фотограф Эял Нево. В подписи Рафаэли поблагодарила за фото. "Благодарна за невероятные снимки, которые я смогу однажды показать своим детям", – добавила звездная мама.



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Также знаменитость опубликовала коллаж с тремя фотографиями, на которых она позирует в зеркале беременной в черном обтягивающем платье и с мужем. Фото отличаются не только прической модели, но и годами, когда они были сделаны – 2016 2017 и 2019.

"На той же неделе, то самое место, то же платье. Различные года. Готовая к стройному новому десятилетию", – подписала Бар Рафаэли.

Звезда в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры. В июне 2019 года Бар рассказала о третьей беременности словами "Упс, я снова сделала это".



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli