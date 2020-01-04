24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Беременная Бар Рафаэли снялась в яркой фотосессии в воде

76 Читати новину українською
Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Израильская супермодель и ведущая международного песенного конкурса Евровидение-2019 Бар Рафаэли уже совсем скоро станет мамой в третий раз! С момента уведомления о будущем пополнении прошло восемь месяцев, а модель до сих пор продолжает сниматься в фотосессиях на последних неделях беременности.

На своей странице в инстаграме 34-летняя израильская супермодель опубликовала серию фотографий, на которых она появилась в сплошном купальнике шоколадного оттенка в воде.

Читайте также: Ева Лонгория поразила фанатов стройной фигурой в белом купальнике: фото

Автором роскошных кадров стал фотограф Эял Нево. В подписи Рафаэли поблагодарила за фото. "Благодарна за невероятные снимки, которые я смогу однажды показать своим детям", – добавила звездная мама.

Бар Рафаелі
Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Также знаменитость опубликовала коллаж с тремя фотографиями, на которых она позирует в зеркале беременной в черном обтягивающем платье и с мужем. Фото отличаются не только прической модели, но и годами, когда они были сделаны – 2016 2017 и 2019.

"На той же неделе, то самое место, то же платье. Различные года. Готовая к стройному новому десятилетию", – подписала Бар Рафаэли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

Звезда в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры. В июне 2019 года Бар рассказала о третьей беременности словами "Упс, я снова сделала это".

Бар Рафаелі
Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Бар Рафаелі
Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Бар Рафаелі

Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Зеленский "превращается в одного из самых влиятельных людей в мире", – Мендель
сегодня
697
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные мамы Мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
3 января 20:00 Шесть самых ожидаемых книг 2020 года
Євгенія Мазур 115
3 января 13:00 Тренды зимы 2020: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1459
3 января 11:06 12 блюд на Святвечер
Олена Булан 96
3 января 10:20 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 5262
2 января 11:54 Победы, достижения и скандалы в украинском кино: итоги 2019 года
Єлизавета Герасимюк 134
Новости
Больше новостей
Залиште відгук