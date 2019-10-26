Беременная Бар Рафаэли в коротком платье похвасталась большим животом: фото

Израильская супермодель и ведущая международного песенного конкурса Евровидение-2019 Бар Рафаэли, которая уже скоро станет мамой в третий раз, показала поклонникам фото на последних неделях беременности.

Новое фото Бар Рафаэли опубликовала на своей странице в инстаграме. Сначала модель показала селфи с печальным выражением лица, под которым она подписала, что ей ничего из одежды больше не подходит.

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А потом она разместила новое фото, на котором позирует в белом коротком платье в стиле "вестерн". Образ ведущей конкурса Евровидения-2019 завершают ботильоны светло-бежевого оттенка. Для домашней фотографии звезда не делала макияж, показав естественный вид.



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Добавим, что 34-летняя знаменитость, которая в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры, рассказала о своей третьей беременности в ролике в Instagram. "Упс, я снова сделала это", – с юмором добавила Бар Рафаэли.

Думаю, следующие десять лет своей жизни я посвящу семье. Я сама из семьи, где было четверо детей. Надеюсь, у меня будет большая семья,

– заявляла в интервью Рафаэли.