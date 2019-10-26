Беременная Бар Рафаэли в коротком платье похвасталась большим животом: фото

21 Читати новину українською
Бар Рафаэли
Бар Рафаэли / www.gettyimages.com

Израильская супермодель и ведущая международного песенного конкурса Евровидение-2019 Бар Рафаэли, которая уже скоро станет мамой в третий раз, показала поклонникам фото на последних неделях беременности.

Новое фото Бар Рафаэли опубликовала на своей странице в инстаграме. Сначала модель показала селфи с печальным выражением лица, под которым она подписала, что ей ничего из одежды больше не подходит.

Читайте также: 7-летний сын Шарлиз Терон в очередной раз вышел в свет в платье

А потом она разместила новое фото, на котором позирует в белом коротком платье в стиле "вестерн". Образ ведущей конкурса Евровидения-2019 завершают ботильоны светло-бежевого оттенка. Для домашней фотографии звезда не делала макияж, показав естественный вид.

Бар Рафаелі
Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Бар Рафаелі
Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Добавим, что 34-летняя знаменитость, которая в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры, рассказала о своей третьей беременности в ролике в Instagram. "Упс, я снова сделала это", – с юмором добавила Бар Рафаэли.

Думаю, следующие десять лет своей жизни я посвящу семье. Я сама из семьи, где было четверо детей. Надеюсь, у меня будет большая семья,
– заявляла в интервью Рафаэли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

 

blog_ava
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
сегодня
38301
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные мамы Мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
сегодня 10:24 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
208
Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
сегодня 09:30 Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
339
Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
25 октября 19:56 Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
50
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
25 октября 17:02 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
Квітослава Туз 11416
Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
25 октября 09:34 Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
Анастасія Манюхіна 422
Новости
Больше новостей
Залиште відгук