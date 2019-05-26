Беременная Блейк Лайвли с дочерьми посетила Райана Рейнольдса на съемках фильма: фото

Звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли, которая беременна третьим ребенком от своего мужа актера Райана Рейнольдса, посетила его на съемочной площадке нового фильма "Свободный парень" (Free Guy) в Бостоне.

На встречу с папой Блейк взяла еще двух дочерей: четырехлетнюю Джеймс и двухлетнюю Инес. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Да, впервые после объявления о третьей беременности Лайвли попала в объективы папарацци. Пара сообщила о пополнении в семье на красной дорожке премьеры фильма "Покемон детектив Пикачу" в Нью-Йорке еще в начале мая.

Как известно, Рейнольдс в новой ленте сыграет клерка, который внезапно обнаруживает, что является персонажем видеоигры. Режиссером и продюсером фильма "Свободный парень" стал Шон Леви.



Беременная Блейк Лайвли с детьми и Райаном Рейнольдсом / BackGrid / Daily Mail



Беременная Блейк Лайвли с детьми и Райаном Рейнольдсом / BackGrid / Daily Mail



Беременная Блейк Лайвли с детьми и Райаном Рейнольдсом / BackGrid / Daily Mail



Беременная Блейк Лайвли / BackGrid / Daily Mail



Беременная Блейк Лайвли / BackGrid / Daily Mail