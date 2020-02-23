Беременная девушка Илона Маска позволит будущему потомку выбрать пол самостоятельно

31-летняя канадская певица Граймс ждет рождения первенца. После того, как она объявила о своей беременности, внимание публики к ней усилилась. На радость поклонникам, будущая мамочка активно делится подробностями будущих родов и воспитания потомка. Как заверила звезда, она позволит малышу выбрать пол самостоятельно.

В начале января Граймс спровоцировала разговоры о своей беременности, опубликовав провокационное фото на личной странице в инстаграм. Она поделилась откровенным кадром, на котором позировала топлес с изображением малыша на обнаженном животе. Впоследствии она призналась, что довольно тяжело переносит первую беременность, временно отказавшись даже от музыкальной карьеры.

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Ранее певица сообщала, что собирается воспитывать малыша без лишней роскоши. Чтобы уберечь ребенка от соблазнов большого города, будущая мамочка планирует проводить много времени в доме своего дедушки в лесу. Она понимает, что не сможет полностью уберечь кроху от цивилизации, однако убеждена, что скромная атмосфера будет способствовать ее воспитанию.

Ввиду открытости девушки известного изобретателя, фолловеры с нетерпением ждали публичного объявления пола первенца. Однако Граймс шокировала мировое сообщество откровенным признанием. В своем твиттере она опубликовала лаконичное сообщение, в котором заявила, что не планирует предоставлять будущему ребенку никаких гендерных признаков. Пол будет оставаться неопределенным до того времени, пока малыш самостоятельно не выберет свою идентичность. Вместо привычного "он" или "она" артистка призывает употреблять "они".

Я чувствую, что их личная жизнь должна быть защищена. Когда они подрастут, они сами смогут решить свою судьбу и личность. Не думаю, что они согласятся быть знаменитыми или появляться на публике. Поэтому я не хочу обозначать их пол, чтобы им не пришлось потом проживать навязанную гендером жизнь,

– прокомментировала певица удивление фанов.

They may decide their fate and identity https://t.co/cv3iAlfKei — ༺GRIMES༻ ? (@Grimezsz) February 21, 2020

Также Граймс уверяла, что беременность приносит ей только положительные эмоции и провоцирует множество креативных идей для творчества. Однако она стала менее устойчивой к хейтерам в сети, которые сейчас активно обсуждают ее состояние беременности. Попало под критику близкого окружения и имя будущего ребенка. Звезда призналась, что уже решила, как представит миру своего первенца, однако ближайшее окружение считает выбранное имя смешным и бестолковым. Однако прислушаться к советам категорическая исполнительница не стала.

Заметим, что эта беременность стала первой для 31-летней Граймс. В то время ее избранник Илон Маск воспитывает пятерых сыновей от предыдущего брака с канадской писательницей Джастин Маск, отношения с которой длились на протяжении 8 лет.