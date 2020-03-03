Беременная дочь Ольги Сумской показала голый животик и рассказала об эмоциональном состоянии

Украинская актриса театра и кино Антонина Паперная недавно рассказала, что ждет второго ребенка. На днях звезда опубликовала фотографию, на которой позирует в особом состоянии с обнаженным животом.

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная на днях впервые показала лицо дочери Евы и призналась, что во второй раз беременна. Теперь знаменитость поделилась на своей странице в инстаграме кадром, на котором позирует в интересном положении и демонстрирует свой округлившийся животик.

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На черно-белой фотографии публикации можем видеть Антонину в бюстгальтере, пиджаке и брюках. Стильным аксессуаром, который дополняет образ беременной Тони, выступает шляпа. В руках она держит пирожное. Волосы звезды уложены в легкие локоны, а на лице – нежный макияж.

Эмоциональное состояние на мега уровне. Я могу заплакать из-за того, что в доме не оказалось яблок и засмеяться просто глядя вдаль и вспоминая что-то (со стороны выглядит этот процесс немного странно). Кино я смотрю только веселое и желательно с не очень сильной смысловой нагрузкой, а лучше просто мультики. Ну о еде вы уже все поняли,

– написала в публикации звезда.



Беременная дочь Ольги Сумской Антонина Паперная / Instagram / @tonya_papernaya

Что известно о личной жизни Антонины Паперной?Украинская актриса Антонина Паперная замужем за русским актером Владимиром Яглычем. Пара вместе уже пять лет, однако не говорит с прессой о личной жизни. В июле 2017 года у супругов родилась дочь Ева. Недавно они показали ее лицо, снявшись в фотосессии для журнала Hello. Теперь влюбленные ждут появления второго ребенка.



Антонина Паперная с мужем Владимиром и дочерью Евой / Instagram / @tonya_papernaya