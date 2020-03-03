24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Беременная дочь Ольги Сумской показала голый животик и рассказала об эмоциональном состоянии

- Читати новину українською

Украинская актриса театра и кино Антонина Паперная недавно рассказала, что ждет второго ребенка. На днях звезда опубликовала фотографию, на которой позирует в особом состоянии с обнаженным животом.

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная на днях впервые показала лицо дочери Евы и призналась, что во второй раз беременна. Теперь знаменитость поделилась на своей странице в инстаграме кадром, на котором позирует в интересном положении и демонстрирует свой округлившийся животик.

Читайте также: Дочь Ольги Сумской очаровала чувственными кадрами с дочкой и мужем

На черно-белой фотографии публикации можем видеть Антонину в бюстгальтере, пиджаке и брюках. Стильным аксессуаром, который дополняет образ беременной Тони, выступает шляпа. В руках она держит пирожное. Волосы звезды уложены в легкие локоны, а на лице – нежный макияж.

Эмоциональное состояние на мега уровне. Я могу заплакать из-за того, что в доме не оказалось яблок и засмеяться просто глядя вдаль и вспоминая что-то (со стороны выглядит этот процесс немного странно). Кино я смотрю только веселое и желательно с не очень сильной смысловой нагрузкой, а лучше просто мультики. Ну о еде вы уже все поняли,
– написала в публикации звезда.

Антоніна Паперна
Беременная дочь Ольги Сумской Антонина Паперная / Instagram / @tonya_papernaya

Что известно о личной жизни Антонины Паперной?Украинская актриса Антонина Паперная замужем за русским актером Владимиром Яглычем. Пара вместе уже пять лет, однако не говорит с прессой о личной жизни. В июле 2017 года у супругов родилась дочь Ева. Недавно они показали ее лицо, снявшись в фотосессии для журнала Hello. Теперь влюбленные ждут появления второго ребенка.

Антоніна Паперна з чоловіком та донькою
Антонина Паперная с мужем Владимиром и дочерью Евой / Instagram / @tonya_papernaya

8 марта: какова настоящяя история этого праздника – версии о Кларе Цеткин, евреев и проституток
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные родители Ольга Сумская
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:31 Подарки коллегам на 8 марта: что именно выбрать
Квітослава Туз
сегодня 10:26 Выходные дни в марте 2020: как украинцы отдыхают на 8 марта
Квітослава Туз
2 марта 18:00 10 лучших сериалов всех времен
Марта Вересюк
2 марта 17:28 "Человек-невидимка": свежий взгляд на историю, которую несколько раз экранизировали
Юлія Ліпенцева
2 марта 16:19 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук