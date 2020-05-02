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Беременная Джамала показала большой живот в стильном платье: нежные фото

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Певица Джамала
Певица Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Известная украинская певица Джамала находится на последних месяцах беременности. Чуть ли не каждый день она публикует фотографии, на которых показывает стильные наряды и красиво подчеркивает свое особое состояние.

Джамала относится к звездным мамочкам, которые любят делиться с поклонниками буднями во время беременности. Победительница Евровидения-2016 демонстрирует то, что каждая женщина – особенная и красивая в любом состоянии. На ее личной странице в инстаграме появилась очередная серия фотографий в красивом наряде.

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Пока Джамала готовится к тому, чтобы во второй раз стать мамой, то устраивает стильные домашние фотосессии и делится результатами с подписчиками.

На новых фотографиях знаменитость появилась в ярком красном платье с мелким принтом. Несмотря на то, что наряд был свободного кроя, он изрядно подчеркнул большой животик артистки.

В публикации Джамала отметила, что во время беременности петь физически трудно, потому что становится больше. Однако во время того, когда она носила под сердцем первого ребенка, постоянно выступала, проводила репетиции, давала концерты, записывала песни на студии. И только две последние недели перед родами ей было трудно.

Джамала
Беременная Джамала в ярком платье / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала показала округлившийся животик в стильном наряде / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала показала животик на последних месяцах беременности / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Улыбающаяся Джамала позировала в домашней фотосессии / Instagram / @jamalajaaa

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Джамала
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