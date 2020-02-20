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Беременная Джамала предстала в смелом концертном образе: наряд подчеркнул округлый живот звезды

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Беременная Джамала предстала в обтягивающем платье / Instagram / @jamalajaaa

Неделю назад популярная украинская певица решилась обнародовать свою вторую беременность. Она ловко прятала округлый живот за объемными нарядами. Однако обтягивающие концертные платья показали фигуру будущей мамочки во всей красе.

Недавно певица решилась признаться, что вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и годовалым сыном Эмиром ждут пополнения в семье. Хоть пара отказывается рассекречивать пол будущего потомка, однако фаны с нетерпением ждут новых подробностей.

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Джамала обещает сделать паузу в карьере, чтобы заняться воспитанием своего будущего ребенка. Однако сейчас звезда активно выступает и посещает светские мероприятия. Так, на днях состоялся сольный концерт артистки в Одессе.

Для выхода на сцену беременная певица выбрала довольно нежный образ, который только подчеркнул ее хрупкое положение. Хоть она всячески пытается скрыть свой округлившийся живот от лишних глаз, однако немалые сроки уже дают о себе знать. На фото, которые появились на личной странице звезды, она позирует в сверкающем платье с пайетками и пикантным декольте. Обтягивающий наряд Джамала попыталась замаскировать за объемным золотистым плащом. Такой сияющий look она дополнила лаконичной цепочкой, легкой укладкой и ярким макияжем с блестками.

В посте знаменитость отметила, что любит Одессу, однако главным преимуществом города является не море, а благодарные слушатели, которые подарили ей незабываемые эмоции и чудесные цветы.

Говорила, что ваш город делают особенным не море, не вкусная еда, не шарм улиц и домов, а именно люди,
– написала Джамала.


Беременная Джамала предстала в обтягивающем платье / Instagram / @annamelnyk_makeup


Беременная Джамала предстала в обтягивающем платье / Instagram / @jamalajaaa


Беременная Джамала предстала в обтягивающем платье / Instagram / @annamelnyk_makeup

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Автор: Марина Джура
Теги: Джамала LifeStyle Стиль и мода
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