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Беременная Джамала призналась, что мечтает о большой семье: планирует ли певица рожать снова

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Джамала рассказала о пополнении в семье / Instagram / @jamalajaaa

Лишь в начале февраля в этом году Джамала объявила, что беременна во второй раз. Пока имя и пол будущего отпрыска певица держит в секрете, поклонники могут только догадываться, решится ли исполнительница стать мамой в третий раз. Мечты о своей идеальной семье она решилась обнародовать публично.

Во время разговора с телеведущей Екатериной Осадчей в программе "Светская жизнь" беременная Джамала заверила, что их супруги с большой радостью ждет появления на свет второго ребенка. Однако, как и большинство семей, они понимают, что пополнение в семье влечет за собой еще немало бытовых проблем, расширения квадратных метров для детской комнаты в частности.

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Несмотря на существенные детали, исполнительница мечтает о большой семье, в которой вместе с мужем Бекиром Сулеймановым будет воспитывать четверых потомков. Она рассказала, что беременность не помешает ее музыкальной карьере, если она и дальше плодотворно будет творить новые хиты. Сейчас вместе с командой артистке приходится тщательно планировать график записей и съемок.

Мне кажется, что дети – это клево! Они вдохновляют, постоянно держат тебя в тонусе и настраивают на жизнь. Для меня это означает то, что надо написать много песен, чтобы был запас, а для мужчины – заработать много денег,
– прокомментировала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Исполнительница вспомнила, что во время двух съемочных дней видеработы на песню "Жалі", которая стала очередной коллаборацией с украинской репершей Аlyona Аlyona, чувствовала чрезмерное истощение. Еще тогда она осознала, что головокружение в голове – важный знак.

Что касается соответствующего наряда, то сейчас Джамала вынуждена обновлять свой гардероб, но смена имиджа очень радует молодую мамочку: "Очень круто было, что во время прошлой беременности я экспериментировала со стилем. Тогда я была членом жюри Нацотбора на Евровидение и тренером "Голоса страны". Мне писали беременные женщины, что я их вдохновляю, что будущие мамы не должны одеваться как серые мешки и постоянно скрывать свой живот. И мне наоборот хотелось доказать, что беременная женщина – это красивая женщина, поэтому сейчас я так же планирую много ярких выходов".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Джамала Звездные родители
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