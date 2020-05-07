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Беременная Джамала продемонстрировала большой животик в обтягивающим платье: волшебные фото

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Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала находится на последних месяцах беременности и чуть ли не ежедневно делится нежными фото в стильных образах. На днях звезда опубликовала серию фотографий, на которых появилась в белоснежном обтягивающем платье, что красиво подчеркнуло ее большой животик.

Победительница Евровидения-2016 даже на карантине не прекращает делиться с поклонниками своим творчеством и устраивает онлайн-концерты, во время которых представляет новые композиции. А также знаменитость готовится во второй раз стать мамой. Она организует домашние фотосессии, где в волшебных образах демонстрирует свое особое состояние. Результаты съемок Джамала распространяет на личной странице в инстаграме.

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На новых фотографиях исполнительница предстала в платье молочного цвета длины миди, которое обтягивало ее немаленький беременный животик. Особый шарм наряду добавляют рюши на рукавах с черной лентой на краях.

Джамала дополнила нежный образ браслетами и кольцами золотистого цвета, а также большими серьгами-кольцами. Волосы вложила ровно, а на лице сделала макияж с белыми блестящими тенями и черными стрелками на веках. Завершила аутфит нежным блеском на губах.

Джамала
Джамала подчеркнула свою беременность в нежном образе / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала в изысканном платье / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Певица Джамала устроила домашнюю фотосессию / Instagram / @jamalajaaa

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Джамала
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