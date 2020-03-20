Беременная Джамала рассказала, как проводит вынужденные каникулы на карантине

Знаменитая украинская исполнительница, победительница "Евровидения 2016" Джамала недавно поделилась новостью, что ждет второго ребенка. Артистка рассказала, что защищает себя, заботясь о гигиене и заряжается позитивом.

Коронавирус внес значительные коррективы в привычную жизнь людей. Не обошел он и знаменитостей. Пришлось отменить концерты, фестивали и другие культурные мероприятия. В связи с этим музыканты объявили о проведении онлайн-концертов. К их числу присоединилась и Джамала. Звезда также рассказала, не боится ли коронавируса, находясь в особом состоянии, и чем занимается на вынужденном карантине.

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В откровенном интервью программе "Звездный путь" на телеканале "Украина" Джамала призналась, что во время второй беременности она постоянно занимается делами и даже не считает недель. Певица отметила, что, когда ждала первенца, то ходила в бассейн, на йогу, а сейчас едва хватает времени на то, чтобы сделать зарядку.

Относительно коронавируса она рассказала, что постоянно имеет дело с людьми, поэтому придерживается всех установленных правил гигиены. Однако, она отметила, что мыла руки всегда так же, как и сейчас. На 11 апреля у нее назначен концерт в Киеве и звезда очень переживает за него.

Сейчас у нас карантин, но он продолжается до 3 апреля. А концерт у меня 11 апреля и я мечтаю, что это будет праздник для всех, кто был дома,

– говорит Джамала.

Джамала в программе "Звездный путь": смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области. Всего в мире почти 245 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Более 10 тысяч смертей и более 86 тысяч человек выздоровели. Людей призывают оставаться дома, чтобы уменьшить риск инфицирования.



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