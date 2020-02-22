Беременная Джамала выступила на Нацотборе Евровидения-2020

Украинская певица Джамала и победительница Евровидения-2016 выступила с чувственным номером, исполнив песню "Жалі". Шоу артистки состоялось на сцене Нацотбора 22 февраля.

Джамала вышла на сцену перед объявлением результатов голосования Нацотбора Евровидения-2020. В предыдущие годы она занимала судейское кресло, поэтому не сдерживала своего восторга от того, что гостьей вернулась на конкурс.

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Артистка призналась, что выступление на Нацотборе Евровидения уже стало своеобразной традицией, которую она не нарушила даже во время беременности. Джамала в 2020 году подготовила эффектную постановку к песне "Жалі". Во время шоу звезда поразила всех мощным вокалом и записью рэпперши Alyona Alyona, которую зрители могли увидеть на больших экранах.

Очень рада, что сегодня смогу представить свою новую песню "Жалі" в финале Национального отбора на Евровидение. Это будет телевизионная премьера! И это уже стало традицией. В прошлом году на Нацотборе я пела Solo, два года назад – "Крылья", а три года назад – "Заманили",

– отметила Джамала.

Для финала Нацотбора она выбрала стильное блестящее платье прямого кроя, которое подчеркнуло ее округлый живот. Накидка и украшения, подобранные к наряду, завершили look Джамалы.

Джамала была не единственной, кто, кроме участников шоу, вышел на сцену Нацотбора Евровидения-2020. Свои эффектные выступления показали Верка Сердючка и Тина Кароль. Все звезды публично поддержали конкурсантов и презентовали свои новые треки украинским зрителям. Зал с овациями встречал известных артистов на сцене, а шоу благодаря им было насыщенным яркими моментами.

Смотрите полное видео финала Нацотбора Евровидения-2020 (выступление Джамалы на 02:47:29)