Беременная Эми Шумер примерила купальник от Эмили Ратаковски: пикантное фото
Голливудская актриса Эми Шумер не сдерживает эмоций от первой беременности. 37-летняя звезда каждый раз демонстрирует округлый живот, подчеркивая его приталенным нарядом.
Как известно, Эми Шумер и шеф-повар Крис Фишер ожидают появление первенца. Актриса объявила о беременности в те же дни, что и герцогиня Сассекская Меган Маркл, поэтому в СМИ подозревают, что первый ребенок звезды появится на свет весной. Над таким сравнением сама знаменитость подшучивает, публикуя фото королевской четы со своим лицом.
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Сейчас Эми Шумер взяла паузу в киносъемках, поэтому имеет достаточно времени, чтобы наслаждаться буднями. На днях беременная актриса опубликовала пикантное фото с отдыха на острове Кануан.
Перед камерой Эми Шумер позировала в цельном купальнике от бренда Inamorata, дизайнером и владельцем которого является подруга актрисы – супермодель Эмили Ратаковски. Звезда выбрала эффектный винный цвет пляжного наряда. Беременная Эми Шумер подняла руки вверх, позируя на фоне роскошного Карибского моря. В купальнике и с округлым животом она не скрывала своего счастья.
Эффектным фото актриса хотела известить, что вскоре вернется в Торонто, где 31 января выступит в Sony Center.
Эту модель купальника примерила и сама Эмили Ратаковски. Стройная манекенщица эффектно прорекламировала одежду в октябре 2018 года. Звезда сделала короткое видео, продемонстрировав роскошную фигуру в цельном купальнике.
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