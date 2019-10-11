Беременная Энн Хэтэуэй вышла на красную дорожку в асимметричном молочном платье: фото

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Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая во второй раз готовится стать мамой, ошеломила своим эффектным выходом на красную дорожку на премьере сериала от Amazon Video "Современная любовь" в Нью-Йорке.

Сюжет нового проекта "Современная любовь" заключается в истории нескольких колонок о любви и отношениях в газете The New York Times. На мероприятии, посвященному сериалу, в эпизоде ​​которого снялась Энн, она появилась в роскошном образе.

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Звезда надела асимметричное платье от Oscar de la Renta молочного цвета, которое подчеркнуло округлый живот актрисы на последних неделях беременности.

36-летняя актриса дополнила свой образ блестящими босоножками на каблуках, а также золотыми серьгами и бусами. Завершением "аутфита" стали идеально зачесанные волосы и насыщенный макияж с акцентом на губах.

Енн Гетевей
Энн Хэтэуэй / Getty Images

Енн Гетевей
Энн Хэтэуэй / Getty Images

Добавим, о своей беременности Энн Хэтэуэй сообщила на странице в инстаграме, опубликовав черно-белое селфи в зеркале. По словам актрисы, ей было сложно забеременеть.

Хочу сказать всем, кто прошел через ад неудачных попыток забеременеть и из-за бесплодия, что ни один из моих путей стать мамой не был легким,
– добавила она в подписи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anne Hathaway (@annehathaway)

 

Кто такая Энн Хэтэуэй?Актриса дебютировала на телеэкранах в 1999 году в сериале "Будь собой". Мировую славу Хэтэуэй принесла другая кинолента – романтическая комедия "Дневник принцессы". Кроме этого, звезда сыграла главные роли в популярных фильмах: "Море соблазнов", "Алиса в Стране Чудес", "Рэйчел выходит замуж", "Любовь и другие лекарства", "Один день", "Интерстеллар", "Стажер". Что касается личной жизни, то Хэтэуэй в 2012 году вышла замуж за популярного актера Адама Шульмана. 24 марта 2016 года у голливудских супругов родился сын, которого влюбленные назвали Джонатаном Роузбенксом.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные мамы
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