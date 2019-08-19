Беременная Эшли Грэм откровенно продемонстрировала растяжки на теле: фото

На днях самая популярная plus-size модель в мире Эшли Грэм огорошила новостью о своей первой беременности! Об этом она объявила в честь 9 годовщины своей свадьбы с мужем Джастином Эрвином.

На своей странице в Instagram Эшли опубликовала новые снимки, на которых показала свое тело во время беременности. Грудь модель прикрыла руками, а главный акцент был на кожу. Звезда откровенно засветила растяжки и целлюлит, не скрывая их за фильтрами.

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Таким образом Грэм хочет доказать женщинам, что не стоит стесняться своего тела и скрывать недостатки на коже.

"То же самое, но немного иначе", – добавила в подписи знаменитость, ожидающая пополнения в семье.



Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham



Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Кроме того, будущая мама продолжает заниматься спортом под наблюдением персонального тренера. "Чувствую себя сильной и гибкой", – подписала короткий ролик Эшли, на котором она тренируется.