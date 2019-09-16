Беременная Эшли Грэм показала, как занимается спортом: фото

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Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Популярная 31-летняя plus-size модель Эшли Грэм беременна первенцем, но особое положение не стало преградой для женщины продолжать заниматься спортом и вести активную социальную жизнь.

На своей странице в Instagram Эшли Грэм опубликовала новое фото, которое она сделала во время занятия йогой. Как известно, модель также посещает спортивный зал, где тренируется с персональным тренером.

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На фото модель продемонстрировала свою растяжку на коврике. На модели одеты обтягивающие леггинсы и спортивный топ, который засветил округлый живот звезды.

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

 

Кроме того, Эшли показала совместные снимки со своей близкой подругой Эмили Ратаковски. Как сообщила Грэм в подписи, на ней одежда из коллекции бренда Эмили Inamorata.

 

О своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, а потому объявление о пополнении в семье было символическим. Пока неизвестно, у звезды будет мальчик или девочка.

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

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Теги: LifeStyle Мода Новости LifeStyle Эшли Грем Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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