Беременная Эшли Грэм показала, как занимается спортом: фото

Популярная 31-летняя plus-size модель Эшли Грэм беременна первенцем, но особое положение не стало преградой для женщины продолжать заниматься спортом и вести активную социальную жизнь.

На своей странице в Instagram Эшли Грэм опубликовала новое фото, которое она сделала во время занятия йогой. Как известно, модель также посещает спортивный зал, где тренируется с персональным тренером.

Читайте также: В прозрачном платье и на каблуках: беременная Эшли Грэм стала гостьей шоу Savage X Fenty

На фото модель продемонстрировала свою растяжку на коврике. На модели одеты обтягивающие леггинсы и спортивный топ, который засветил округлый живот звезды.



Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Кроме того, Эшли показала совместные снимки со своей близкой подругой Эмили Ратаковски. Как сообщила Грэм в подписи, на ней одежда из коллекции бренда Эмили Inamorata.

О своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, а потому объявление о пополнении в семье было символическим. Пока неизвестно, у звезды будет мальчик или девочка.



Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham