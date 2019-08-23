Беременная Кира Найтли засветила округлый живот на прогулке в Лондоне: фото

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Кира Найтли
Кира Найтли / www.gettyimages.com

Звезда "Пиратов Карибского моря", актриса Кира Найтли, которая ожидает пополнения в семье, впервые за долгое время вышла на прогулку, попав в объективы папарацци на улицах Северного Лондона.

Первые фото Киры Найтли с заметным округлым животом опубликовало издание Daily Mail.

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Актриса попала в объективы фотографов во время своей прогулки с любимым мужем Джеймсом Райтоном, с которым они воспитывают 4-летнюю дочь Эдди и готовятся к рождению второй. Пара пообедала в местном кафе, а потом пошла в продуктовые магазины, чтобы купить фруктов.

Кіра Найтлі
Кира Найтли / New Media Images / Daily Mail

Для выхода Кира Найтли примерила длинное белое платье в черный горох из коллекции Mara Hoffman, стоимость которого 294 фунта стерлингов. Завершили образ звезды удобные босоножки и солнцезащитные очки.

Кира Найтли / New Media Images / Daily Mail

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы Кира Найтли
Источник: LifeStyle 24
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