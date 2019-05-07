Беременная Кира Найтли засветилась на улицах Парижа в леопардовом платье

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Кира Найтли
Кира Найтли / Getty Images

В столице моды Париже нужно придерживаться общепринятых неофициальных правил и для выхода на улицу выбирать наиболее стильные образы. Так, беременная Кира Найтли засветилась перед папарацци в платье с леопардовым принтом, который на сегодня является одним из самых популярных трендов.

Всего несколько дней назад голливудская актриса шокировала фанатов радостной новостью – второй беременностью, придя на светское мероприятие. После официального выхода в своем новом состоянии Кире Найтли больше нечего скрывать, поэтому она стала чаще появляться перед камерами папарацци.

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На днях актриса продемонстрировала стильный выход в платье от марки Chanel, представителем которой она является, а теперь показывает, как носить вещи с трендовыми принтами.

По улицам Парижа Кира Найтли прошлась в леопардовом свободном платье длины миди, поверх которого надела черную кожаную косуху. Поскольку будущим мамам не разрешено мерзнуть, голливудская звезда надела высокие замшевые сапоги на невысоких устойчивых каблуках. Ее образ дополнила сумка-шопер от Chanel и солнцезащитные очки с оправой в тон к платью.

Кіра Найтлі
Кира Найтли / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Голливуд Кира Найтли Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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