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Беременная Кэти Перри продемонстрировала округлившийся живот: волшебные фото

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5 марта певица Кэти Перри заявила, что ожидает появления первенца. Но уже через день артистка провела первый публичный выход, засветив округлившийся живот.

Певица приняла участие в финале чемпионата мира по крикету среди женщин, который прошел в Австралии. Там 6 марта Кэти Перри появилась в приталенном разноцветном платье, подчеркнула им округлый живот. 35-летняя артистка дополнила свой образ босоножками на каблуках и привычным для поклонников имиджем – волнистыми волосами и макияжем с акцентом на глаза.

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Интересно, что после помолвки Кэти Перри охотно носит обручальное кольцо, полученное от любимого Орландо Блума. Поэтому и во время светского выхода артистка красовалась, демонстрируя кольцо на безымянном пальце. Особое украшение она дополнила серьгами с фиолетовым декором.


Беременная Кэти Перри в Австралии / Getty Images

Как известно, в Австралию Кэти Перри отправилась сразу после объявления новости о беременности. Артистка опубликовала клип Never Worn White, в котором позировала в полупрозрачном платье, не скрывала заметно округлившийся живот. Кэти Перри родит первенца уже летом 2020 года и не скрывает своей радости от этого.

Это не было случайностью. Я настолько благодарна за все, что мне удалось сделать и достичь, и все цели, которые мне удалось вычеркнуть из своего списка. Мы с нетерпением ждали этого нового интервала жизни и делимся этим,
– отметила певица.

Сейчас Кэти Перри продолжает участвовать в запланированных проектах и ​​не признается, будет ли брать творческую паузу.


Кэти Перри сделала совместное фото со спортивной командой / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Звездные родители Кети Перри Австралия Стиль и мода
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