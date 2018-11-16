Беременная Меган Маркл надела эффектное платье с немалым декольте: фото

Все представительницы королевской семьи вынуждены строго следовать дресс-коду. В частности, герцогиням не разрешается носить слишком откровенные наряды, демонстрируя свою фигуру. Однако иногда все правила нарушаются. В частности, любит это делать жена принца Гарри – Меган Маркл.

На днях в Лондоне состоялся торжественный прием фонда Royal Foundation, который ежегодно организуют представители королевской семьи. Его учредители – принц Уильям и Гарри – ни разу не пропустили вечеринку, а потому в сопровождении своих очаровательных жен приехали на мероприятие.

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Очаровательная Кейт Миддлтон выбрала для события ярко-красное платье от Preen. Герцогиня Кембриджская в очередной раз сэкономила и снова засветила эффектное платье. Образ она дополнила черными туфлями на каблуке и клатчем.

А вот Меган Маркл решила создать look с перчинкой. Герцогиня Сассекская сопровождала своего мужа в стильном черном платье с цветочным орнаментом. Платье от Roland Mouret было без бретелек и мало немалое декольте, что добавляло образу беременной Меган Маркл пикантности.

Стоит отметить, что такой образ жены принца Гарри сразу же сравнили с ее героиней в сериале "Форс-мажоры". Там Меган Маркл позировала перед камерой в подобном платье.