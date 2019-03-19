Беременная Меган Маркл отдала дань памяти жертвам теракта в Новой Зеландии: фото

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская, которая находится на восьмом месяце беременности и ушла в декретный отпуск, появилась на публике вместе с мужем принцем Гарри в Лондоне. Супруги почтили память погибших после стрельбы в мечетях в Новой Зеландии.

Герцоги Сассекские отдали дань памяти погибшим в трагедии, которая произошла в Новой Зеландии 15 марта, когда террористы устроили стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде. Тогда 50 человек погибли, более 40 были ранены.

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Меган и Гарри подписали Книгу соболезнования жертвам теракта от имени королевской семьи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Что известно про теракты в мечетях Новой Зеландии?Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Таррант, который транслировал бойню в интернете. Позже один из задержанных был признан невиновным.

Таррант рассказывал, что на преступление его сподвигли теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017-го уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю".

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Лондон Теракт в Новой Зеландии Новости LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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