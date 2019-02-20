Беременная Меган Маркл провела вечеринку с друзьями в Нью-Йорке: фото

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая должна родить первенца от принца Гарри весной 2019 года, тайно отправилась в Нью-Йорк. 37-летняя бывшая актриса провела вечеринку baby shower и собрала всех своих друзей.

19 февраля папарацци сфотографировали Меган Маркл возле отеля The Mark. Как пишут западные СМИ, именно так прошла вечеринка в честь рождения будущего ребенка. Что интересно, поговаривают, будто некоторые гости были с подарками, которые оформлены в зелено-голубых цветах.

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Также герцогиня провела время с близкими друзьями. Так, с подругой Эбигейл Спенсер Меган посетила музей Met Breuer и отель The Surrey.

Маркл для выхода надела пальто William Vintage, узкие черные джинсы Hatch Denim, бежевые туфли Stuart Weitzman. Ее образ завершили серая сумка от Carolina Herrera и солнцезащитные очки Le Specs, которые скрывали лицо герцогини.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images


Меган Маркл / Getty Images

Впоследствии, как сообщает издание Daily Mail, жена принца Гарри посетила ресторан Ральфа Лорена The Polo Bar вместе с друзьями, среди которых была Серена Уильямс и Джессика Малруни. Также Меган встретилась с директором клуба Soho Маркусом Андерсоном. Второй выход Маркл был в роскошном пальто от Виктории Бекхэм и атласных сапогах от Isabel Marant.


Меган Маркл / Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл впервые станут родителями в апреле 2019 года. Инсайдеры утверждают, что это "будет двойная проблема", ведь, по их словам, герцогиня родит двойняшек. Пока же королевская семья не рассекречивает такой информации, а королевская чета Гарри и Меган готовятся к очередной международной поездке. Уже 23 февраля герцоги Сассекские совершат 2-дневную поездку в Марокко.

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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