Беременная Меган Маркл тайно посетила Нью-Йорк, – СМИ

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Меган Маркл тайно улетела в США
Меган Маркл тайно улетела в США / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Сассекская, которая уже весной впервые станет мамой, отправилась в США. Беременная Меган Маркл совершила авиаперелет и тайно посетила Нью-Йорк.

Как известно, супруга принца Гарри во время беременности тщательно следит за своим здоровьем и рационом. Однако Меган Маркл не стремится отлеживаться на королевском диване, а наоборот ведет активный образ жизни. В частности, герцогиня Сассекская принимает участие в торжественных мероприятиях и заботится о своих проектах, которые ей поручила королева Елизавета II.

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И, как сообщает журнал US Weekly, это не все, чем может удивить беременная Меган Маркл. 16 – 17 февраля она тайно уехала в Нью-Йорк. Эту информацию подтвердили инсайдеры в Букингемском дворце и очевидцы, которые заметили беременную герцогиню с подругой в одном из ресторанов в районе Сохо.

Они прекрасно проводили время: смеялись и разговаривали, – рассказал очевидец журналистам.

Не обошла беременная Меган Маркл и брендового бутика для младенцев Bonpoint. Пока неизвестно, что именно приобрела герцогиня для будущего первенца, однако ее визит в нью-йоркский магазин стал настоящей неожиданностью.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые станут родителями в апреле 2019 года. Инсайдеры утверждают, что это "будет двойная проблема", ведь, по их словам, герцогиня родит девочек-двойняшек. Пока же королевская семья не рассекречивает такой информации, а королевская чета Гарри и Меган готовятся к очередной международной поездке. Уже 23 февраля герцоги Сассекские совершат 2-дневную поездку в Марокко.

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Теги: LifeStyle Новости США Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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