Беременная Меган Маркл в роскошном платье пришла на торжественный прием: фото

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Принц Гарри и Меган Маркл в Марокко
Принц Гарри и Меган Маркл в Марокко / Twitter / @KensingtonRoyal

На последних месяцах беременности Меган Маркл решила сопровождать своего мужа принца Гарри во время международной поездки. Королевская пара поехала в Марокко, где уже успела принять участие в ряде запланированных мероприятий.

Герцогиня Сассекская решилась на нелегкую поездку в Марокко, ведь на протяжении всей беременности она занимается йогой и ведет здоровый образ жизни. Однако такое путешествие сказалось на активности будущего первенца королевской пары: во время первой официальной встречи камеры журналистов зафиксировали, как ребенок шевельнулся в животе Меган Маркл.

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Уже вечером 24 февраля принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в запланированном торжественном мероприятии, которое организовало британское посольство в Марокко. Светскую встречу с высокопоставленными лицами устроил дипломат Томас Рейли и его жена Лия. Прием с участием герцогов состоялся в резиденции в Рабате.

Во время публичного выхода беременная Меган Маркл засветила дорогой и элегантный образ. Перед дипломатами она появилась в роскошном кремовом платье от бренда Dior, которое дизайнеры сшили специально для герцогини Сассекской. Наряд она дополнила обувью на каблуке золотого цвета и бриллиантовыми украшениями, стоимостью 12 тысяч долларов. Не менее роскошным был и клатч от Dior, который стоит около тысячи долларов.

Чтобы избежать конфузов, беременная Меган Маркл сплела свои волосы в прическу и сделала легкий макияж с акцентом на глаза. Выглядела герцогиня по-королевски роскошно.

 

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Теги: LifeStyle Марокко Королівська сім'я Меган Маркл Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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