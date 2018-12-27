Беременная Меган Маркл впервые намекнула, когда родится первенец

Герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидает появления ее первого ребенка от принца Гарри, однако в сети поклонники королевской семьи стали сомневаться относительно истинного срока беременности жены принца Гарри.

В середине октября Кенсингтонский дворец официально подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года.

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Но в сети пользователи начали обсуждали, что живот Меган выглядит слишком большим для таких сроков. Впоследствии Маркл сама намекнула, что совсем скоро станет мамой. Это произошло при разговоре с фотографом Карен Анвил, которая написала об этом в своем микроблоге в Twitter. Герцогиня сказала, что они уже на "финишной прямой".

"Меган сказала, что она очень взволнована, осталось совсем немного", – сообщила Карен.



Меган Маркл / Getty Images