Беременная Меган Маркл засветила обнаженные ноги в мини-платье: пикантные фото

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Меган Маркл в мини-платье
Меган Маркл в мини-платье / Twitter / @KensingtonRoyal

Международный женский день – прекрасная возможность отдохнуть. Однако это не для Меган Маркл, ведь 8 марта, прежде всего, возможность обсудить гендерное равенство мужчин и женщин. Именно на такую дискуссию пришла герцогиня Сассекская, которая одела для официального мероприятия довольно пикантное платье.

Герцогиня Сассекская, находясь на последних месяцах беременности, продолжает активно участвовать в светских и торжественных мероприятиях. Не отказывается Меган Маркл и от дополнительной работы от королевы Елизаветы II. Так, 8 марта Кенсингтонский дворец проинформировал общественность, что жена принца Гарри стала вице-президентом Доверия Королевства.

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Кроме этого, беременная Меган Маркл приняла участие в обсуждении важных гендерных вопросов в организации QueensComTrust. В частности, герцогиня Сассекская, известная своими взглядами о равенстве двух полов, подняла вопрос помех, которые ежедневно возникают у женщин в стремлении реализовать свои мечты.

Вагітна Меган Маркл
Беременная Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal

Но не только важные темы дискуссии привлекли внимание участников мероприятия. Беременная Меган Маркл пришла на анонсированную встречу в коротком платье с черно-белым принтом. Наряд обнажил стройные ноги герцогини и добавило пикантности ее, на первый взгляд, скромному виду.

Свой look жена принца Гарри дополнила пиджаком и обувью на каблуке. Лаконичные украшения и сплетенное волосы завершили эффектный вид Меган Маркл.

Меган Маркл в Міжнародний жіночий день
Меган Маркл в Международный женский день / Getty Images

Герцогиня Сассекська на офіційному заході
Герцогиня Сассекская на официальном мероприятии / Twitter / @KensingtonRoyal

Меган Маркл обговорила гендерну рівність
Меган Маркл обсудила гендерное равенство / Twitter / @KensingtonRoyal

Почему 8 марта – это, прежде всего, о равенстве: видео

 

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Теги: 8 марта LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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