Беременная модель Искра Лоуренс полностью обнажилась: фото и видео 18+

В США стало своеобразным трендом демонстрировать обнаженные фото во время беременности. Вслед за пышнотелой модели Эшли Грэм такие же фото опубликовала ее коллега Искра Лоуренс.

Зажигательная блондинка, которая вскоре впервые станет мамой, позировала перед камерой абсолютно голой. Свою грудь беременна Искра Лоуренс прикрыла руками. А вот другие интимные части тела скрыли от общественности помощники фотографа, которые держали белую ткань перед пышнотелой моделью.

К теме: Пышнотелая модель Эшли Грэм полностью обнажилась на последнем месяце беременности: 18+

Уже в посте Искра Лоуренс объяснила, почему решилась на такую ​​провокационную съемку. По словам модели, ее тело ежедневно меняется во время беременности, что она и хочет заснять. Вероятно, после рождения первенца поклонники звезды смогут увидеть, как Искра Лоуренс выглядела на каждом этапе вынашивания ребенка. А пока ежемесячно она накапливает интимные кадры, которыми охотно делится с читателями блога.

Снимали мой 6 месяц беременности. Я хотела поделиться моей историей, ведь рассказ каждой женщины, которая ожидает появление ребенка, уникален. Мое тело кардинально меняется и это так поражает,

– объяснила Искра Лоуренс.

Впервые о беременности Искры Лоуренс мир узнал в начале ноября 2019 года. Тогда модель заявила, что с музыкальным продюсером Филиппом Пейном ожидает появление первенца.

С отцом своего будущего ребенка она познакомилась в 2018 году. Тогда манекенщица была приглашенной гостьей на вечеринке и снимала прямую трансляцию для своего блога. В видео Искра назвала Филиппа привлекательным, поэтому он подошел к ней познакомиться. Уже через месяц пара провела первый публичный выход. И хотя Искра Лоуренс и Филипп Пейн еще не поженились, их отношениями уже восхищаются миллионы поклонников.