Беременная модель plus size Эшли Грэм стала лицом глянца Vogue: фото

Американская модель получила от американского журнала титул "Модель, изменившая индустрию". 32-летняя знаменитость призналась, что мечтала об этой обложке все 18 лет своей модельной карьеры. Во время съемки она почувствовала себя настоящей беременной богиней.

Модель plus size, которая находится на последних неделях беременности и совсем скоро готовится стать мамой, украсила одну из январских обложек американского Vogue. Она осуществила одно из своих желаний - поработала с культовым фотографом Анни Лейбовиц.

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В своем инстаграме Эшли Грэм не скрывала восторга от этой работы. Для нее появление на страницах престижного издания – торжество материнства, инклюзии, беременности и любви.

Я мечтала об этом моменте всю свою карьеру, поскольку два десятилетия назад я был каталожной моделью, которая жила в Небраске. Люди и поддержка, которую я почувствовала на своем пути, были невероятными. И возможность разделить этот знаковый момент с сыном и мужем на страницах Vogue не может не быть особенной,

- высказалась модель в своем посте.

Издание Vogue подтвердило, что сложно найти более игривую и позитивную модель, которая бы оставила такой след в истории модельного бизнеса.

На одной из фотографий Эшли Грэм предстала в объятиях своего мужа Джастина Эрвина. Она поблагодарила любимого за любовь и заботу, которую она сполна ощущает с первых дней беременности. Он проникается всеми изменениями, которые происходят в организме будущей мамы, ставит множество вопросов и непрерывно выражает любовь к своему сыну.

Когда я смотрю на это фото, я слишком эмоциональна, потому что в этот момент ощущаю себя сильнее, чем я есть,

– призналась Эшли Грэм.