Беременная модель plus-size снялась в белье: пикантные фото
Только в ноябре одна из самых известных моделей plus-size Искра Лоуренс объявила, что ждет первенца. На пятом месяце беременности она решила присоединиться к съемкам кампейна нижнего белья Aerie. Девушку переполняет счастье от будущего материнства.
29-летняя британская манекенщица и фотомодель снялась в откровенной фотосессии для американского бренда женского белья Aerie. Особенностью стало то, что коллекция, которую демонстрировала Искра Лоуренс, предназначена для беременных.
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Пышнотелая модель таким образом отметила пятый месяц беременности. Искра Лоуренс рекламировала нижнее белье среди цветочных композиций, позируя в светлом сплошном бюстгальтере и трусиках с серебряной полоской. Чтобы подчеркнуть нежность съемки, блондинке сделали прическу с легкими локонами, которые обольстительно спадали на обнаженные плечи.
Красавица также поделилась видео со съемочной площадки в инстаграме. Пять человек, которые помогали модели в фотосъемке, прикрывали ее мило округлившийся животик. На смешном видео Искра Лоуренс прикрывает обнаженную грудь руками.
Пролетело 4 месяца! И мой живот наконец появился. Отпраздновали 20 недель – половину этого волшебного пути,
– поделилась радостью будущая мама.
Британская модель Искра Лоуренс не скрывает радости от своей беременности. С отцом своего будущего ребенка – музыкальным продюсером Филиппом Пейном она познакомилась в 2018 году. Тогда манекенщица была приглашенной гостьей на вечеринке и снимала прямую трансляцию для своего блога. В видео Искра назвала Филиппа привлекательным, поэтому он подошел с ней знакомиться. Уже через месяц пара осуществила первый публичный выход. И хотя Искра Лоуренс и Филипп Пейн еще не поженились, их отношениями уже восхищаются миллионы поклонников.