Беременная модель plus-size снялась в белье: пикантные фото

59 Читати новину українською
Модель plus-size Искра Лоуренс / Instagram /@iskra

Только в ноябре одна из самых известных моделей plus-size Искра Лоуренс объявила, что ждет первенца. На пятом месяце беременности она решила присоединиться к съемкам кампейна нижнего белья Aerie. Девушку переполняет счастье от будущего материнства.

29-летняя британская манекенщица и фотомодель снялась в откровенной фотосессии для американского бренда женского белья Aerie. Особенностью стало то, что коллекция, которую демонстрировала Искра Лоуренс, предназначена для беременных.

Читайте также: Белла Хадид показала стройную фигуру в черном белье: фото

Пышнотелая модель таким образом отметила пятый месяц беременности. Искра Лоуренс рекламировала нижнее белье среди цветочных композиций, позируя в светлом сплошном бюстгальтере и трусиках с серебряной полоской. Чтобы подчеркнуть нежность съемки, блондинке сделали прическу с легкими локонами, которые обольстительно спадали на обнаженные плечи. 

 

Красавица также поделилась видео со съемочной площадки в инстаграме. Пять человек, которые помогали модели в фотосъемке, прикрывали ее мило округлившийся животик. На смешном видео Искра Лоуренс прикрывает обнаженную грудь руками.

Пролетело 4 месяца! И мой живот наконец появился. Отпраздновали 20 недель – половину этого волшебного пути,
– поделилась радостью будущая мама.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Iskra (@iskra)

Британская модель Искра Лоуренс не скрывает радости от своей беременности. С отцом своего будущего ребенка – музыкальным продюсером Филиппом Пейном она познакомилась в 2018 году. Тогда манекенщица была приглашенной гостьей на вечеринке и снимала прямую трансляцию для своего блога. В видео Искра назвала Филиппа привлекательным, поэтому он подошел с ней знакомиться. Уже через месяц пара осуществила первый публичный выход. И хотя Искра Лоуренс и Филипп Пейн еще не поженились, их отношениями уже восхищаются миллионы поклонников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Iskra (@iskra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Iskra (@iskra)

 

Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
25 ноября
2631
Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
25 ноября 16:20 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 83
"Идеальная ложь": кошки-мышки на пенсии
25 ноября 14:04 "Идеальная ложь": кошки-мышки на пенсии
Юлія Ліпенцева 152
Истории самых известных голливудских звезд, которые пережили насилие
25 ноября 12:31 Истории самых известных голливудских звезд, которые пережили насилие
Марта Вересюк 205
"Обратный отсчет": фильм о смертельном мобильном приложении
25 ноября 12:18 "Обратный отсчет": фильм о смертельном мобильном приложении
Юлія Ліпенцева 65
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
25 ноября 11:10 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 17435
Новости
Больше новостей
Залиште відгук