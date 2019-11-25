Беременная модель plus-size снялась в белье: пикантные фото

Только в ноябре одна из самых известных моделей plus-size Искра Лоуренс объявила, что ждет первенца. На пятом месяце беременности она решила присоединиться к съемкам кампейна нижнего белья Aerie. Девушку переполняет счастье от будущего материнства.

29-летняя британская манекенщица и фотомодель снялась в откровенной фотосессии для американского бренда женского белья Aerie. Особенностью стало то, что коллекция, которую демонстрировала Искра Лоуренс, предназначена для беременных.

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Пышнотелая модель таким образом отметила пятый месяц беременности. Искра Лоуренс рекламировала нижнее белье среди цветочных композиций, позируя в светлом сплошном бюстгальтере и трусиках с серебряной полоской. Чтобы подчеркнуть нежность съемки, блондинке сделали прическу с легкими локонами, которые обольстительно спадали на обнаженные плечи.



