Беременная Наталка Карпа очаровала снимками с округлым животом

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Наталка Карпа
Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа недавно официально подтвердила все слухи о беременности. После заявления артистка охотно публикует новые фотографии, на которых демонстрирует округлые формы.

38-летняя певица заявила о беременности 15 августа, опубликовав видео о своем особом состоянии. Позже Наталка рассказала, что все же планирует уйти в декретный отпуск, как только завершит свои рабочие дела.

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Сейчас же звезда часто отдыхает и проводит время с мужем Евгением Тереховым, с которым находится в браке с 2016 года. 24 сентября она опубликовала милое фото возле водоема, на котором примерила летний черный сарафан, который прекрасно очертил ее большой округлый живот.

"Если чего-то искренне желаете, Вселенная всегда услышит Вас! Будьте только в своих желаниях действительно искренними и до конца уверенными. Удачного дня!" – дополнила Карпа сообщение проникновенными словами, намекая, что давно мечтала о пополнении в семье.

Наталка КарпаБеременная Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Фанаты не остались в стороне от черно-белого снимка, дополнив его искренними комплиментами: "Наталка, вы такая солнечная!", "Боже, Наташенька, какая же ты прекрасная. Очень счастлива за вас", "Натали, это такое счастье! Я очень рада за тебя! Ты не представляешь, какие это ощущения – держать новорожденное дитя в руках, у сердца! Это такая любовь! Вся боль забывается, а счастье остается", "Наталочка, тебе очень идет".

В своих Instagram-Stories Карпа тоже поделилась несколькими кадрами с импровизированной фотосессии на отдыхе.

Наталка Карпа вне себя от счастья / Instagram / @natalkakarpa

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Теги: LifeStyle Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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