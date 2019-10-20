Беременная Наталка Карпа призналась, что ее первенец будет носить армянское имя
Украинская певица Наталка Карпа не скрывает своего счастья от будущего появления первенца. Звезда охотно рассказывает журналистам, как проходит ее беременность и даже рассекретила имя дочери.
Недавно Наталка Карпа устроила шумную вечеринку перед рождением первенца. На "baby-shower" она решила объявить, что ожидает появление девочки. Об этом свидетельствовал и розовый декор на вечеринке. Теперь же в программе "Светская жизнь" Наталка Карпа и ее муж Евгений Терехов признались, что дадут ребенку армянское имя.
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"Мне почему-то Амине очень понравилось имя. И звучит Амине Евгеньевна Терехова. Я прочитал значение этого имени, то там мой характер, если что-то", – с юмором отметил муж певицы.
Кроме этого, звездные супруги ответили на самый популярный вопрос. Евгений Терехов заявил, что они не будут торопиться с вторым ребенком, потому что и эта беременность для них дается нелегко.
Я не согласен, что вторая беременность будет быстрой. Потому что беременная женщина – это стресс для мужчины. Эстрадная беременная женщина – это двойной стресс,
– сообщил он.
А вот Наталка Карпа рассказала, что отношение мужчины к будущему ребенку кардинально изменилось, когда он пошел с ней на УЗИ. Тогда мужчина осознал, что станет отцом и уже начал с нежностью уделять внимание еще не рожденной дочери.
Я увидела кардинальные изменения, когда он услышал сердцебиение малыша в реальности, когда он увидел видеокартинку, как малыш ручками машет. Он вышел и я увидела изменения. Он начал с животиком говорить, обнимать,
– поделилась Наталья Карпа.
Пара решила не посещать популярные курсы для родителей. Евгений Терехов признался, что рос в многодетной семье, поэтому имеет опыт в уходе за детьми.
Что известно о беременности Натальи Карпы?
38-летняя певица заявила о пополнении в семье 15 августа. Тогда Наталка Карпа записала видеообращение к поклонникам, поделившись с ними радостной новостью. Впоследствии Наталья рассказала, что планирует уйти в декретный отпуск, как только завершит запланированные концерты. Когда артистка родит первенца – пока неизвестно.