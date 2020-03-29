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Беременная невеста Бориса Джонсона, который болен коронавирусом, временно изолировалась

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Борис Джонсон и Кэрри Саймондс / Getty Images

Несколько дней назад Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил, что болен коронавирусом. Он изолировался у себя дома, но продолжает дистанционно работать и выполнять свои обязанности. Как оказалось, у чиновника есть беременная спутница, которая срочно съехала от Джонсона.

55-летний Борис Джонсон жил на знаменитой Даунинг-стрит в Лондоне вместе со своей возлюбленной Кэрри Саймондс. 32-летняя женщина сейчас беременна, и, чтобы не подхватить инфекционное заболевание, вместе с их собакой джек-рассел-терьером переехала в дом в Камбервелле, который они с Джонсоном приобрели в прошлом году за 1,3 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщают в издании The Daily Mail.

К теме Премьер Британии Борис Джонсон болен коронавирусом

Кэрри находится на шестом месяце беременности, поэтому родить должна где-то в начале лета.

Она в Камбервелле с собачкой Дилином, в последние несколько дней она не контактировала с премьер-министром,
– сообщила изданию подруга Симондс.

Известно, что Кэрри Саймондс раньше работала в Консервативной партии, но сейчас занимается только общественной деятельностью. В конце февраля они с Джонсоном объявили, что ждут ребенка. До того Борис Джонсон был дважды женат – на Алегре Мостин-Оуэн и Марине Уилер, в браке с которой родилось четверо детей. У него также есть внебрачная дочь от Хелен Макинтайр, а в 2018 он расстался с Уилер.


Борис Джонсон и Кэрри Саймондс / Getty Images

Длительное время Борис Джонсон не слишком остерегался коронавируса и не видел оснований отказываться от рукопожатий. Также уже в разгар коронавируса в Британии он одним из последних ввел карантинный режим. Перед его заявлением о заболевании он поделился, что у него появились температура и кашель, поэтому врач посоветовал ему сделать тест на коронавирус, который оказался положительным.

По состоянию на 29 марта в Великобритании коронавирусом заболели более 17 тысяч человек и свыше тысячи погибли. Вылечились – 135 человек.

Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Великобритания Борис Джонсон Новости LifeStyle
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